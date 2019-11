A IP está a realizar trabalhos de inspeção de Pontes e Viadutos no IP3 Condicionamento pontual de trânsito

A Infraestruturas de Portugal informa que está realizar trabalhos de Inspeção a 7 pontes localizadas ao longo do IP3.

Nesta fase, serão inspecionadas as seguintes travessias:

– Ponte sobre o Rio Alva (Km 65,280) no concelho de Penacova,

– Viaduto do Rojão Grande (Km 82,9) no concelho de St.ª Comba Dão

– Ponte sobre a Ribeira do Vimieiro (Km 83,850) no concelho de Stª Comba Dão

– Ponte sobre o Rio Dão (Km 84,4) no concelho de Stª Comba Dão

– Ponte sobre o Rio Dinha (Km 101,930) no concelho de Tondela

– Ponte sobre a Ribeira de Asnes (Km 113,565) no concelho de Viseu

– Ponte sobre o Rio Pavia (Km 114,5) no concelho de Viseu

Este trabalho é realizado no âmbito do desenvolvimento do projeto de duplicação/requalificação do IP3 e decorre até ao próximo dia 29 de novembro.

Para a sua execução torna-se necessário proceder ao condicionamento da circulação à passagem nos locais onde decorrem os trabalhos inspetivos.

As zonas de trabalho e respetivos condicionamentos estão devidamente sinalizados e terão acompanhamento das forças policiais.