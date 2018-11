MUNICÍPIO DE TAROUCA AVANÇA COM NATAÇÃO DE COMPETIÇÃO

Tarouca é hoje um território com uma dinâmica desportiva intensa e impactante, nacional e internacionalmente, sendo palco de várias provas em modalidades distintas, como futebol, andebol, motocross, downhill e btt.

O território natural com características ímpares e o conjunto de infraestruturas e equipamentos de qualidade existentes, fazem de Tarouca um concelho onde o desporto assume naturalmente um papel de destaque.

É nesta senda que, reforçando a oferta desportiva a nível municipal, o Município de Tarouca irá avançar, já no início do próximo ano, com a natação de competição para crianças e jovens, usufruindo da infraestrutura de excelência que é a Piscina Municipal Coberta.

A criação destas turmas visa, por um lado, dar continuidade de uma forma sustentada ao excelente desenvolvimento que esta modalidade desportiva tem tido no concelho, bem como atrair novos utentes que tenham gosto especial pela adrenalina potenciada pela própria competição.

Mais informações em www.cm-tarouca.pt, ou através do email piscina.coberta@cm-tarouca.pt