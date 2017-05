A MAIS BELA CORRIDA DO MUNDO ESTÁ DE VOLTA

Hoje o Museu do Douro abre as portas às 10h00 a todos os participantes da décima segunda edição da EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro – A Mais Bela Corrida do Mundo.

Com várias atividades para todas as idades, a Run Kids volta a fazer a delicia dos mais novos onde a presença da mascote Runnie é mais do que garantida e juntos lançam o repto “Junta-te ao Runnie e faz do Desporto uma alegria”.

Entre as 10h00 e as 18h00, vão ser disponibilizados vários rastreios de saúde a todos os interessados na Running 4 Health Philips e exposição de vários produtos e serviços na Running Village.

O dia de sábado será igualmente repleto de animação desportiva e cultural: durante a manhã vão ser dinamizadas várias aulas de atividade física e durante a tarde animação com grupos culturais característicos da região do Douro Vinhateiro. Para terminar o dia, os atletas que vão percorrer os 21km de braço dado com o Rio Douro vão ainda jantar uma deliciosa massa na Pasta Party.

Com um notável envolvimentos das diversas entidades locais, 2017 prepara-se para ser o melhor ano de sempre para A Mais Bela Corrida Do Mundo, com muitas surpresas a acontecerem entre os dias 26 e 28 de maio e com presença assegurada dos melhores atletas nacionais.

Para o levantamento dos kits os participantes devem trazer o comprovativo de inscrição ou um documento de identificação válido.

A TVI e TVI24 voltam a oferecer uma cobertura total ao evento e à Região, ao longo de vários dias com reportagens, entrevistas, diretos e também a transmissão dos principais noticiários da TVI nos dias 27 e 28, para além da transmissão em Direto da corrida no domingo de manhã, na TVI24.