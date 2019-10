A Seleção Sub-24 já iniciou em Vouzela, a fase de preparação para a Taça das Regiões da UEFA

Na passada quarta-feira, 9 de outubro, realizou-se a primeira sessão de treino da seleção sub-24 da Associação de Futebol de Viseu, no Estádio Municipal das Chãs, em Vouzela.

Foram convocados 44 atletas provenientes dos 16 clubes do Campeonato Distrital Divisão de Honra que trabalharam sob a orientação de Miguel Vargas e a restante equipa técnica.

A Taça das Regiões da UEFA é um torneio que promove a competição entre equipas amadoras a nível europeu. A fase regional decorre em janeiro que irá qualificar as melhores equipas para a fase nacional. No ano seguinte as melhores equipas de cada país irão disputar o título de campeões.