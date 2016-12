Abertas candidaturas para bolsas de estudo no Conservatório de Música

O Município de Viseu já abriu uma nova fase de candidaturas para atribuição de quatro bolsas de estudo a alunos do Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão que se encontrem a frequentar o Curso Básico de Música.

Os interessados poderão apresentar a sua candidatura até 29 de dezembro. A entrega da respetiva documentação será de realizar no Centro Municipal da Juventude (Escadinhas de Santo Agostinho, na Av. Alberto Sampaio), nos dias úteis, entre as 9H30 e as 12H30 e as 14 e as 18 horas.

A situação socioeconómica do agregado familiar, o aproveitamento escolar no Conservatório, a prática musical e a naturalidade e/ou residência no concelho constituem os principais critérios de seleção a considerar pelo júri.

Numa primeira fase de candidaturas, decorrida em setembro, o Município atribuiu já seis bolsas a alunos do Conservatório.