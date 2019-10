ABERTAS INSCRIÇÕES PARA ORQUESTRA POEMA

Estão abertas as inscrições para a Orquestra POEMa, temporada 2019/2020. As formações são para Orquestra Clássica, Banda Sinfónica e Big Band. Existem vagas para: Flautim, Flauta, Oboé, Fagote, Clarinete, Saxofone, Trompa, Trompete, Trombone, Eufónio, Tuba, Percussão, Violino, Viola D’Arco, Violoncelo, Contrabaixo e Piano.

Informações e contactos em Facebook.com/OrquestraPOEMa e através do email orquestrapoema@gmail.com

A Orquestra POEMa foi criada em 2013 pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Conservatório Regional de Música de Viseu “Dr. José de Azeredo Perdigão” e o Agrupamentos de Escolas de Mangualde. Os intervenientes deste projeto são jovens músicos do concelho de Mangualde. O projeto nasceu a pensar na formação dos jovens músicos e no convívio e partilha de experiências e conhecimentos entre eles.