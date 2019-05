Aberto oficialmente o “Planalto – Festival das Artes” em Moimenta da Beira

A 1ª edição do “Planalto – Festival das Artes” foi declarada oficialmente aberta esta segunda-feira, 20 de maio, pelo diretor artístico e de programação, Luís André Sá, numa cerimónia realizada na praça Comandante Requeijo, um espaço público de Moimenta da Beira que acolherá alguns dos eventos programados até sábado, último dia do “Planalto”. À mesa, com o responsável do festival esteve também José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara, entidade que apoia institucionalmente todo este projeto artístico.

“A ideia poética lançada sobre este território que me viu nascer, estou certo que crescerá, criando sementes que hão-de resultar em novas edições do “Planalto”, disse, convicto, Luís André, realçando, entre outros, o conceito da “coesão social” do festival.

“A minha vontade e a vontade de todos é que este projeto artístico evolua. Estamos todos empenhados em que isso possa acontecer. Esta abordagem nova de cultura complementa toda a dinâmica cultural que já existe no nosso Município ao longo de todo o ano”, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal.

Concluída a cerimónia e terminados os dois discursos seguiu-se uma visita guiada a duas exposições que vão estar abertas ao público durante os seis dias do “Planalto”, e o convite aos presentes para a primeira conferência do programa. Uma das exposições está na Galeria Municipal e a outra no edifício da antiga Farmácia Moderna. A conferência foi nas caves da Cooperativa Agrícola do Távora.

Nos seis dias da 1ª edição do “Planalto – Festival das Artes”, artistas consagrados, premiados e artistas emergentes em busca de lugares para consolidarem as carreiras vão estar em Moimenta da Beira.

Durante este período de intensa atividade artística realizar-se-ão mais de 30 eventos, entre espetáculos de teatro, dança e música, sessões de cinema, exposições, performances, festas de encerramento, ‘ateliês’, conversas, palestras e aulas. Tudo com entrada livre, exceto um almoço comunitário, no último dia, que terá um preço simbólico.