Abertura dos Jogos Desportivos do concelho de Tondela

A cerimónia de abertura da vigésima primeira edição dos Jogos Desportivos do Concelho de Tondela decorreu ao início da noite do dia 04 de maio, no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, sublinhou que este momento serviu para assinalar a abertura de dois meses de atividade física, mas também de convívio, saber-estar, partilha, interajuda, cooperação e relações de amizade.

“Estes jogos têm esses valores, são valores de vida. São jogos com competição, mas sempre com espírito aberto, de entrega e amizade”, referiu.

José António Jesus destacou que esta cerimónia ocorreu na véspera de outro grande evento do concelho de Tondela, a Meia Maratona, com Aurora Cunha – que também marcou presença no Pavilhão Municipal- como madrinha da prova.

A cerimónia incluiu o desfile das coletividades participantes nos Jogos Desportivos do Concelho de Tondela, assim como a apresentação das 19 modalidades.

Foi ainda entregue o Prémio Fair Play a Pedro Tavares e João Coimbra, seguindo-se a atuação de Grupo de Ginástica e Grupos de Dança.

Por fim, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Tondela declarou abertos os Jogos Desportivos do Concelho de Tondela, que irão decorrer até dia 07 de julho.