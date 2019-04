Abril com atividades culturais em Resende

Durante o mês de abril, o Município de Resende promove e apoia diversas atividades culturais dirigidas a todos os Munícipes e visitantes que passeiam pelo nosso concelho, nesta altura do ano.

Assim, encontra-se patente no Museu Municipal a Exposição “A última Rota da Transumância”, que pode ser visitada até ao dia 27 de abril. Trata-se de uma exposição da autoria de José Poças que reúne uma coleção de artefactos, fotografias, livros, vídeos, trajes e outros elementos relacionados com o tema da transumância. Uma temática que se relaciona muito com Resende e com a Serra de Montemuro.

No dia 6 de abril, a partir das 21h00, no Auditório Municipal de Resende, a Associação de Trabalhadores do Município de Resende vai realizar uma Noite de Fados. A iniciativa vai contar com a participação dos trabalhadores Telma Patrícia Tavares Barata, Ana Maria Rocha Pinto, Paulo Gomes de Almeida e Manuel dos Santos Pinto, acompanhados por António de Almeida Fonseca (Guitarra) e Osvaldo Magalhães (Viola).

O Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de Paus, com o apoio do Município de Resende celebra as cerejeiras em flor com uma festa a realizar no domingo dia 7 de abril, a partir das 15h30, em S. Pedro de Paus. A iniciativa conta com a atuação dos seguintes grupos do concelho: Banda Musical “A Velha” de S. Cipriano, Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de Paus, Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Miguel de Anreade e Grupo Folclórico e Etnográfico de Sta. Maria de Cárquere. Uma oportunidade para desfrutar da rara beleza da paisagem proporcionada pelo manto branco da flor das cerejeiras e usufruir de uma tarde de animação.

De 8 a 11 de abril, pelas 11h00, no Jardim Municipal, a Academia de Música de Resende vai apresentar os Mini Concertos de Primavera com a interpretação de diversos temas bem conhecidos do grande público, numa iniciativa que também pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos e professores da Academia.

E como abril é o mês da Revolução dos Cravos, o 25 de Abril vai ser assinalado no concelho com diversas atividades culturais e desportivas.

No dia 24 de abril, a partir das 21h00, o Auditório Municipal de Resende recebe o concerto “Saudamos Abril”. Concerto que será repetido nodia 28 de abril, às 15h00, no Centro Cultural de S. Cipriano.

As cerimónias oficiais realizam-se no dia 25 de abril, a partir das 9h30, com o Desfile apeado dos Bombeiros Voluntários de Resende e da Banda de Música “A Nova” de S. Cipriano, seguindo-se o hastear das Bandeiras com Guarda de Honra, nos Paços do Concelho, e o concerto da Banda de Música “A Nova” de S. Cipriano, no Largo da Feira.

Pelas 11h15 decorre, no Salão Nobre dos Paços do Concelho a Comemoração Solene do 45.º Aniversário do 25 de Abril, que inicia com o Hino do Poder Local (interpretado pela Banda de Música), e representação da peça “Ai Portugal, Portugal…” (representada pela Oficina de Teatro Eç’ Agora).

À tarde, a partir das 14h30 realiza-se a atividade desportiva “Andebol de Rua”, no Largo da Feira.

No dia 27 de abril, pelas 21h30, no Auditório Municipal de Resende, o grupo de teatro amador “A Turma da Noite” leva à cena a comédia intitulada “A Família do Lado”. O enredo da peça centra-se numa família moderna, mas com problemas financeiros de vária ordem, que obriga o pai a emigrar para sustentar os vícios da família. Trata-se de uma dramatização que pretende mostrar alguns defeitos da sociedade atual, como por exemplo a ganância desenfreada do dinheiro, do adultério, e dos gastos compulsivos de vários membros da família.