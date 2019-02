Ac.Viseu em 4 finais do Meeting Internacional de Lisboa

O Académico de Viseu esteve presente no Meeting Internacional de Lisboa com cinco atletas, tendo conseguido apurar-se para quatro finais, ficando muito próximo das medalhas.



Disputado nos passado fim de semana, dias 9 e 10, o Meeting Internacional de Lisboa contou este ano com mais de 600 nadadores, proporcionando uma excelente competição, com apuramentos para as finais muito “caros”.

Com André Santos, Beatriz Correia, Beatriz Cardeal, Joana Cardeal e Francisca Gonçalves em Lisboa, o Académico de Viseu propunha-se a alcançar pelo menos duas finais, tentando ainda fazer algumas marcas que dessem acesso ao Nacional. Foi o que conseguiram André Santos e Beatriz Correia que já têm o acesso aos Campeonatos Nacionais carimbado.

Joana Cardeal conseguiu estar em três finais A, ficando perto das medalhas nos 200 Estilos, onde foi 5ª classificada, a escassos décimos das medalhas. Conseguiu também ficar no quinto posto nos nos 400 Estilos. Na sua terceira final a nadadora de Viseu ficou no 7º lugar dos 200 Costas, também na final principal. Beatriz Cardeal conseguiu a sua estreia em finais no Meeting Internacional de Lisboa, nos 200 Mariposa. A Viseense nadou a final B e foi nona classificada.

Os Academistas têm no próximo dia 17, no Fontelo, o seu Torneio Interno, o “SwimKick2019”, onde irão estar todos os escalões da formação Academista. Prevê-se um dia de muito convívio e festa, com nadadores experientes e jovens a fazerem a sua estreia, promovendo-se assim uma experiência fantástica para os mais novos.