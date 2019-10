Académica triunfa com nove em Vildemoinhos e sobrevive na Taça

Um golo solitário de Arghus valeu ontem à Académica, que acabou com nove, o triunfo por 1-0 no reduto do Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, na segunda eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

Arghus marcou, aos 50 minutos, o tento da formação da II Liga, vencedora da prova na edição inaugural (1938/39) e em 2011/12, mas acabou expulso, aos 61, por acumulação de amarelos, tal como Marcos Paulo, aos 90.

A primeira parte foi de maior domínio da Académica, que não conseguiu, porém, criar grandes oportunidades de golo, frente a uma equipa que soube sempre fechar todos os caminhos para a baliza defendida por Sea.

No segundo tempo, aos 50 minutos, Arghus aproveitou uma bola desviada ao primeiro poste, na sequência de um canto, e fez o golo que viria a valer o triunfo da Académica.

O central da Académica viria depois a ser expulso, aos 61 minutos, após ver o segundo amarelo numa falta sobre Hélder Rodrigues.

Os ‘estudantes’ ficariam ainda reduzidos a nove, com a expulsão de Marcos Paulo, também por duplo amarelo, aos 90 minutos.

O Lusitano aproveitou para carregar nos minutos finais sobre a área da Académica e, sobre o último dos três minutos de compensação, Hélder Rodrigues trabalhou bem na área e obrigou Mika a uma defesa difícil, que garantiu o triunfo da Académica.

Jogo no Estádio dos Trambelos, em Viseu.

Lusitano de Vildemoinhos – Académica de Coimbra, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Arghus, 50 minutos.

Equipas:

– Lusitano de Vildemoinhos: Sea, João Guilherme, Calico (Dylan, 76), Paulo Oliveira, Raphael Almeida, Leal, Barros (Miguel Lopes, 59), Mauro Santos, Mamadou, Hélder Rodrigues e Braz (Kokora, 59).

(Suplentes: Ruca, Tiago Gonçalves, Miguel Lopes, Elvis, Dylan, Luís Almeida e Kokora).

Treinador: Rogério Sousa.

– Académica: Mika, Mike, Zé Castro, Arghus, Mauro Cerqueira, Ricardo Dias, João Mendes, Marcos Paulo, Cherif (Leandro Silva, 80), Barnes (Traquina, 19) e Hugo Almeida (Derik, 62).

(Suplentes: Tiago Ferreira, Leandro Silva, Romário, Traquina, Mantilla, Derik e Yuri).

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo Dias (45+1), Arghus (45+2 e 61), Hélder Rodrigues (55), Barros (57), Marcos Paulo (68 e 90) e Zé Castro (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Arghus (61) e Marcos Paulo (90).

Assistência: cerca de 600 espetadores.