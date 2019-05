O Município de Tondela e a Junta de Freguesia de Parada de Gonta promoveram, no dia 11 de maio, uma ação comunitária de limpeza do “Castro dos 3 Rios”, em Parada de Gonta.

Esta ação, que decorreu ao longo de todo o dia, contou com a participação de mais de 40 voluntários, incluindo um grupo de crianças da freguesia.

Num dia de confraternização, foi possível proceder à limpeza e remoção de materiais que dificultavam uma real perceção do valor do patrimonial aí existente, sempre sob a coordenação do arqueólogo municipal, Jorge Arrais.

Esta ação tem por objetivos valorizar o património, mas também demonstrar que para essa valorização é fundamental a participação da comunidade. Valores patrimoniais como o “Castro dos 3 Rios” são fundamentais para a nossa identidade coletiva e cabe a cada um de nós, enquanto cidadão, contribuir para a sua preservação. Uma comunidade que defende o seu património defende o seu futuro, porque não há futuro sem memória.

O Município de Tondela deixa um agradecimento especial aos voluntários, uma grande parte deles jovens paradenses, que se mobilizaram num sábado soalheiro para limpar o seu castro, numa demonstração de participação comunitária que é importante valorizar e, à Junta de Freguesia por demonstrar saber a importância da valorização da sua história como ferramenta para o desenvolvimento do seu território.

Esta ação terá continuidade em Parada de Gonta e noutras freguesias onde o património necessite deste tipo de atenção.