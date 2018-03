Ação de Educação para a Saúde em Vouzela

O Grupo de Voluntariado Comunitário de Vouzela do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove no dia 8 de abril, domingo, a partir das 15 horas, uma ação de educação para a saúde. A sessão vai ter como tema a “Prevenção de Cancro e Fatores de Risco”” e será dinamizada pela médica Patrícia Rosinha. A iniciativa, com entrada livre, decorre no Auditório Municipal 25 de abril e tem o apoio da Câmara Municipal de Vouzela.

A iniciativa está integrada no plano de comemorações dos 50 anos do NRC, que, ao longo de de 2018, sob o mote “No Centro da Luta Contra o Cancro”, têm o objetivo de consciencializar «o que cada um de nós a título individual e todos em conjunto, podemos fazer para a diminuição do impacto das doenças oncológicas na nossa sociedade». Recorde-se que o Núcleo Regional do Centro tem uma atividade que abrange 78 concelhos dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. As iniciativas de comemoração vão abranger todos esses concelhos.