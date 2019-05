AÇÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE A LUTA CONTRA A PRAGA DA VESPA DO CASTANHEIRO E VESPA ASIÁTICA

O Município de Sátão, em parceria com a RefCast, a DRAP Centro e um Técnico de eliminação de vespa asiática, promoveu no passado dia 27 maio, na Casa da Cultura, uma ação de esclarecimento à população no sentido de melhorar o conhecimento dos munícipes sobre o que são as vespas das galhas do castanheiro e as vespas asiáticas, assim como os impactos que causam, as suas características e a monitorização.

Este ano, no mês de maio, em resultado das ocorrências de focos de vespa das galhas do castanheiro registadas no Concelho, surgiu o lançamento de 14 largadas do parasitoides ‘Torymus sinensis’, nos soutos inspecionados. Este tipo de combate biológico tem sido o único que se tem revelado eficaz no combate a esta praga, sendo adotado em outras regiões do país e outros países da Europa.

Em relação à eliminação de ninhos de vespa asiática, no ano anterior (2018), o registo de eliminação de ninhos foi de 173. Este ano de 2019, já foram referenciados e eliminados 25 ninhos.

Estas espécies são uma preocupação crescente face ao seu poder invasor, representando um investimento e empenho de recursos humanos e materiais por parte das associações e autarquias locais.

Os Serviços do Município de Sátão solicitam que se alguém detetar infestações nos seus soutos ou algum ninho de vespa asiática deve comunicar essa situação à Câmara Municipal através do número de telefone +351 232 980 000.