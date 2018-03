Ação de esclarecimento sobre incentivos para o setor do Turismo decorreu no Museu Municipal de Oliveira de Frades Numa iniciativa do Turismo Centro de Portugal, em colaboração com o Município de Oliveira de Frades, decorreu, no dia 6 de março, uma ação de esclarecimento sobre legislação e as medidas de apoio para projetos de Turismo, na zona centro. A Vereadora, Clara Vieira deu início à ação, no Auditório do Museu Municipal, que se destinou a todos os interessados em obter apoios de investimento turístico e que, desta forma, tiveram a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas com os representantes do Turismo Centro de Portugal, Gonçalo Gomes e Viriato Dias. Neste âmbito, foram apresentadas as linhas de apoio ao setor do turismo, das quais se destacam: – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior; – Linha de Apoio à Sustentabilidade; – Linha de Apoio à Qualificação da Oferta; – Linha SI2E / Aviso Atrair; – Inovação Produtiva / Linha dirigida aos territórios afetados pelos incêndios; – IFRRU – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas. Para mais informações, contacte o Turismo do Centro de Portugal – Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico, através do e-mail: goncalo.gomes@turismodocentro.pt.