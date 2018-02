Ação de sensibilização/informação para limpeza de mato a 04 de março

A Câmara de Tondela, em colaboração com as juntas e uniões de freguesia, irá realizar no próximo domingo, dia 04 de março, um conjunto de ações de sensibilização/informação sobre a limpeza de mato, corte e desrama de árvores, pretendendo desta forma esclarecer os proprietários.

Durante a manhã terão lugar duas sessões na União de Freguesias de S. João do Monte e Mosteirinho: a primeira terá lugar às 10:00 no edifício da antiga sede de Junta de Freguesia de Mosteirinho, enquanto que a segunda está marcada para as 11:30, na Junta de Freguesia de S. João do Monte.

Já de tarde, a EB2,3 do Caramulo, na freguesia do Guardão, acolhe mais uma ação por volta das 15:00, enquanto que no Centro Social de Santiago de Besteiros arrancará mais uma iniciativa por volta das 18:00.

A última ação de informação do dia terá lugar às 20:30, na Junta de Freguesia de Castelões.

Estas ações de informação/sensibilização acontecem nas freguesias classificadas como prioritárias, no âmbito do despacho 1913/2018. Com elas, o Município de Tondela pretende sensibilizar para a importância da limpeza dos terrenos, bem como esclarecer sobre as recentes alterações legislativas.

As iniciativas do próximo domingo contam também com a presença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros e GIP’s.