Ações de sensibilização nas freguesias de 1ª e 2ª prioridade

No âmbito das ações previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e na sequência da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada no dia 01 de março, a Câmara Municipal de Tondela informa que estão previstas dez sessões de esclarecimento, a realizar nas freguesias de 1ª e 2ª prioridade de fiscalização, definidas no despacho nº 744/2019 de 17 de janeiro de 2019.

Nestas sessões marcarão presença elementos da GNR, Corporações de Bombeiros e da Câmara Municipal de Tondela.

O mapa das freguesias de 1ª e 2ª prioridade para a limpeza no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios foi publicado a 17 de janeiro deste ano.

Essa informação consta do Despacho n.º 744/2019 que determina ainda que a fiscalização da limpeza de terrenos confinantes a edificações (numa faixa 50 metros), a aglomerados populacionais e a áreas industriais (numa faixa de 100 metros) se efetue entre os dias 1 de abril e 31 de maio.

O Despacho considera como áreas prioritárias para efeitos de fiscalização de gestão de combustível as freguesias de 1º e 2º prioridade, as áreas confinantes a edificações, os aglomerados populacionais, as áreas industriais, as redes viária e ferroviária e as linhas de transporte e distribuição de energia elétrica.

A classificação e o mapa das freguesias de 1ª e 2ª prioridades foram feitos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

As freguesias classificadas na 1ª prioridade são aquelas onde é mais urgente e necessário e as ações de limpeza florestal e onde o risco de incêndio é maior.

As freguesias de 2ª prioridade surgem imediatamente a seguir na lista do risco de incêndio florestal.