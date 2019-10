Adamastor e CNJ dinamizam sessões de Diálogo Jovem em Viseu

No âmbito da implementação do 7.º Ciclo do Tu Na Europa – Diálogo Jovem da União Europeia, que este ano tem como tema “Criar Oportunidades para os Jovens”, o Conselho Nacional de Juventude e a Adamastor dinamizaram sessões de Diálogo Jovem na Escola Secundária Viriato e na Escola Profissional Mariana Seixas, abrangendo um total de 80 participantes.

O Diálogo Jovem da União Europeia, que em Portugal adota o nome “Tu na Europa”, é um processo articulado a nível europeu com implementações nacionais que funciona em ciclos de 18 meses e que pretende promover o diálogo e a cooperação entre jovens e decisores políticos no desenho, implementação e monitorização das políticas de juventude.

No decorrer das sessões recorreu-se a metodologias de educação não formal, com objetivo de facilitar o interesse e a participação dos jovens.

As sessões foram divididas em dois momentos, onde na primeira parte, os jovens eram desafiados a apresentar os problemas com que a juventude se depara, orientados pelos temas dos Objetivos da Juventude (Youth Goals), nomeadamente: #6 IMPULSIONAR A JUVENTUDE RURAL; #7 TRABALHO DIGNO PARA TODAS AS PESSOAS; #8 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; #9 ESPAÇO E PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS PESSOAS e, num segundo momento, apresentavam soluções para a resolução dos problemas identificados.