ADDLAP tem novos órgãos sociais até Fevereiro 2020 Viseu volta a presidir à associação

A Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto Paiva (ADDLAP) elegeu esta semana, por unanimidade, os novos órgãos sociais da instituição para o próximo biénio.

João Paulo Gouveia, Vereador da Câmara Municipal de Viseu, volta a exercer a presidência desta associação. A direção é ainda constituída pelo Município de Vila Nova de Paiva, no lugar da vice-presidência. Como vogais vão estar os municípios de Oliveira de Frades, de São Pedro do Sul e de Vouzela.

Para o reeleito Presidente da ADDLAP, “este novo ciclo assume a ambição de uma convergência regional mais forte para a concretização do nosso potencial económico de base local e rural. O pleno aproveitamento dos cerca de 8 milhões de investimento de que a região pode beneficiar é, neste contexto, uma missão importante.”

A presidir à Assembleia Geral vai estar a Termalistur – Termas de São Pedro do Sul, seguindo-se a Viseu Marca – Associação de Cultura, Eventos e Promoção como vice-presidente e a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, enquanto secretário. Já no Conselho Fiscal foi eleita a Escola Profissional de Vouzela, assumindo o cargo de secretário a Diocese de Viseu, e o de relator a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta.

A ADDLAP tem por objeto a promoção do desenvolvimento local e regional integrado, designadamente através da gestão de financiamento comunitário de projetos e iniciativas públicas e privadas.

No instrumento que gere, a “DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária”, foram já aprovados 14 projetos, com um investimento elegível de quase um milhão de euros. Na vertente empresarial estão submetidas ao Centro 2020 um conjunto de 36 candidaturas que representa mais de 3 milhões de euros de fundos estruturais.

Ainda no âmbito das suas funções de gestão de financiamentos, a ADDLAP irá lançar este ano quatro concursos com uma dotação de 1,3 milhões de euros, tendo por objetivo o apoio a projetos de base locais de exploração agrícola, transformação e comercialização de produtos endógenos, mercados locais e circuitos curtos, e promoção dos produtos locais de qualidad