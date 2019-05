Aditamento – Detidos por roubos, burlas e detenção de armas proibidas

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 14 de maio, no seguimento de diligências de investigação pela prática de vários crimes de roubo, burla e detenção de armas proibidas, levadas a cabo nos distritos de Viseu, Porto, Braga, Vila Real e Bragança, cujos suspeitos haviam sido detidos no dia 7 de maio, procedeu à apreensão de diversas peças em ouro em lojas de penhores, nomeadamente, anéis, fios, pulseiras, medalhas, entre outros , cujo valor de avaliação ascende a mais de 15 000 euros.

A diligência contou com o apoio do Comando Territorial do Porto.