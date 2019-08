ADR Tarouquense apresenta Plantel Desportivo

O ADR Tarouquense apresentou a 24 de agosto o seu plantel sénior para a época 2019/2020, numa cerimónia que decorreu na Casa do Paço de Dalvares, e onde foi também dado a conhecer o projeto desportivo e diretivo do clube tarouquense que conta já com 50 anos de história.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, aproveitou a ocasião para frisar o importante papel do movimento associativo na dinâmica cultural, desportiva e social da comunidade, agradecendo todo o empenho e envolvimento daqueles que, de forma altruísta, dão de si a projetos em que acreditam, de que é exemplo o ADR Tarouquense.

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, usou da palavra para elogiar o percurso do ADR Tarouquense neste meio século de existência, reiterando o apoio da autarquia neste projeto. O autarca dirigiu ainda palavras de incentivo ao plantel desportivo e corpo dirigente, manifestado a sua confiança numa época desportiva positiva para os tarouquenses.