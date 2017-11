Afonsim – XI Aniversário da Associação

O Club Desportivo Recreativo e Cultural de Afonsim, freguesia de Mioma Sátão, assinalou nos dias 28 e 29 do passado mês de outubro, o seu XI aniversário.

Com um programa rico em jogos, desporto, animação e convívio, este foi mais um evento que motivou inúmeros jovens e menos jovens da freguesia, e não só, a participar nas diversas atividades promovidas pela associação.

No sábado dia 28 de outubro, a tarde iniciou com um jogo de malha, seguido dum torneio de sueca, que incluiram valiosos prémios para os vencedores.

Às 19h30, foi celebrada uma missa por alma de todos os falecidos de Afonsim.

Pelas 20h30, foi partilhado um lanche ajantarado, com as entidades locais, vice presidente da Câmara Municipal de Sátão Alexandre Vaz, vereador Fernando Ceia, presidente da Junta de freguesia de Mioma Agostinho Machado Rodrigues, muitos sócios e amigos.

Antes de servir o tradicional bolo de aniversário, com o emblema da terra “O Lagarto” e cantar os parabéns, coube a Silvério Pessoa, agradecer a presença de todos, e convidar a um brinde. O bolo foi regado com champagne francês, “oferta da dona Amélia”.

IV CAMINHADA

No domingo dia 29 de outubro, pelas 9h30, a professora Joana Pessoa, tinha tudo pronto para a aula de aeróbica (zumba), que ajudou a aquecer os motores, antes da IX caminhada da rota dos míscaros, que contou com cerca de 150 participantes e com um percurso de 10 a 12 quilómetros.

De volta à sede da associação, pelas 12h45, foi servido um super almoço; arroz de míscaros e feijoada. Foram também muito apreciadas, as variadas e deliciosas sobremesas, confecionadas pelas “demais” Senhoras de Afonsim, que estão de parabéns.

Foram ainda sorteados neste aniversário, dois cabazes bem recheados.

Os prémios do jogo de malha foram arrecadados por : 1º Preto e Zé Maria 2º António e Narciso. Sueca : 1º Tiago e Sérgio 2º Fernando e Adelino.

O presidente da associação, Ronaldo Moreira, agradece em nome da direção, (em fase de transição), a todas as pessoas que se associaram a esta comemoração, onde reinou desportivismo, amizade e convívio.

Laurinda Ribeiro