Afonso Milheiriço, Jogador do ABC de Nelas, chamado ao Estágio da Seleção Nacional de Futsal Sub-15

Um Jogador do ABC de Nelas foi esta semana convocado para estágio de observação da Seleção Nacional de Futsal Sub-15. Afonso Milheiriço vai integrar os trabalhos da Seleção entre os próximos dias 5 e 8 de Maio.

Parabéns Milhas! É um justíssimo prémio para ti e para todos, e foram muitos, os que contribuíram para mais este momento inesquecível.

Este jovem, iniciado de 2º ano, esta época foi campeão distrital no escalão de iniciados e é presença assídua na equipa de Juvenis, sendo um dos jogadores mais utilizados pelos técnicos destes escalões.

Foi muita gente que contribuiu para mais este ponto alto do clube do Coração do Dão, relevando para o efeito todos os treinadores do clube auri-negro no percurso deste jogador, bem como os diretores que o acompanharam e orientaram.

Felicitar ainda quem muito apoiou este percurso: os pais, familiares, colegas de equipa, sócios, simpatizantes, patrocinadores e todos os elementos dos órgãos sociais do clube.

A todos um enorme bem-haja beirão.

Esta honraria premeia também todo o trabalho desenvolvido nos escalões de formação do clube e é um enorme incentivo e estímulo para todos os jogadores da formação do ABC de Nelas continuarem a trabalhar e a dedicarem-se visando a constante evolução.

Obrigado a todos, os que trabalharam, os que continuam a trabalhar, por este percurso que muito nos honra.

O ABC de NELAS SOMOS TODOS NÓS