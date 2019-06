AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES CONQUISTOU 2º LUGAR NO CONCURSO INTERMUNICIPAL DE IDEIAS DE NEGÓCIO

Dos 14 projetos empreendedores da Região Dão Lafões apresentados na grande final do

Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio no dia 31 de maio, em Viseu, o

Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades conquistou o 2º lugar com o projeto

“Beehotel”.

Este projeto foi elaborado pelos alunos Marco Santos e João Rodrigues do 11º ano do

curso profissional técnico mecatrónica automóvel e visa a gestão eficiente de uma

colmeia, utilizando as novas tecnologias para combater a praga da vespa asiática e

aumentar a produção de mel.

O Município de Oliveira de Frades felicita estes dois jovens empreendedores e o

Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades por este honroso 2º lugar.