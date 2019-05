Agrupamento de Escolas de Vouzela comemora 25 anos de Feira Medieval

O Agrupamento de Escolas de Vouzela (AEV) vai promover, no dia 7 de junho, a Feira Medieval de Vouzela. A iniciativa assinala este ano as “bodas de prata”, 25 anos de um evento que se realizou pela primeira vez em 1994.

“A feira veio para ficar e faz parte da história do agrupamento. Vivemos a segunda, a terceira, a quarta e todas elas nos deixaram com vontade de continuar a viajar no tempo, um tempo passado, mas que fica presente na memória de quem as visita”, recorda a organização.

O programa tem início no dia 6 de junho, com a inauguração da exposição “Do profano ao religioso”, alusiva à época medieval, pelas 16h15, no Museu Municipal de Vouzela. No dia 7, sexta-feira, pelas 10h, tem lugar pelas ruas da vila o desfile medieval, no qual irão participar todos os alunos do agrupamento, professores, funcionários, incluindo os participantes de há 25 anos, bem como outros elementos da comunidade, representando os grupos sociais da época. Às 10h30, acontece a recriação do casamento de D. Dinis e Dª Isabel, na Capela de São Frei Gil.

Às 11h15 abertura da feira com a leitura da Carta de Feira, venda de produtos, artesanato ao vivo, tasquinhas e Taberna da Nogueira, animação de rua com saltimbancos, danças, músicas medievais e poesia.

Ao final da tarde, pelas 19h, realiza-se a ceia medieval, na Fonte da Nogueira, com animação musical.

O evento conta com a colaboração da Câmara Municipal de Vouzela e da União de Freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues e apoio da Associação de Pais do AEV, do Conservatório de Música da Jobra, da AH Bombeiros Voluntários de Vouzela e Paróquia de Vouzela.