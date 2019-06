Agrupamento de Santa Comba Dão vence Escolíadas Glicínias Plaza

O Agrupamento de Escolas do Distrito de Viseu foi o estabelecimento de ensino mais pontuado na finalíssima do festival artístico.

O Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão foi o grande vencedor da 30ª edição das Escolíadas Glicínias Plaza. Com o tema “Liberdade”, Santa Comba Dão venceu pela primeira vez o festival artístico, com o segundo lugar a pertencer à Secundária Joaquim de Carvalho, da Figueira da Foz e com o terceiro lugar a pertencer ao Agrupamento de Escolas de Mira. A finalíssima da 30ª edição do evento aconteceu na passada sexta-feira, no Multiusos de Viseu, num ambiente de pura ‘energia escoliástica’.

Este evento marcou a última fase de concurso da edição de 2019 mas nem por isso as Escolíadas Glicínias Plaza terminaram. No próximo sábado, dia 8 de junho, haverá um jantar convívio e a gala de entrega de prémios desta 30ª edição, onde vão estar presentes todas as escolas que estiveram a concurso no certame deste ano. A gala de entrega de prémios vai premiar as melhores provas, os melhores intérpretes e vai entregar os prémios de participação a todos os escoliásticos que emprestaram a sua arte, talento e dedicação ao festival artístico.