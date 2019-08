Águas de Viseu ultrapassa os 7 mil novos clientes em 5 anos

Mais de 1600 novos clientes nos últimos 18 meses mostram o aumento da população em Viseu, nomeadamente da comunidade estrangeira

O número de clientes dos Serviços Municipalizados/Águas de Viseu tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos últimos 5 anos. Entre dezembro de 2013 e o passado dia 31 de julho, foi registado um aumento do número de clientes na ordem dos 17%, representando mais de 7.000.

Parte desta evolução positiva prende-se com a campanha de combate às ligações clandestinas iniciada em 2014. Mas não só. Se olharmos aos relatórios dos Serviços Municipalizados/Águas de Viseu, no último ano e meio foram angariados 1622 novos clientes, o que espelha igualmente o aumento da população em Viseu, nomeadamente estrangeiros.

“Estes números são uma conquista inédita e notável, representam um grande salto para o concelho na defesa da saúde pública, na promoção da segurança ambiental e na sustentabilidade de um sistema acessível, justo e de grande qualidade. Mas mostram também que a população e o número de habitações tem vindo a aumentar sustentadamente”, explica o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

De acordo com os mesmos relatórios, só no primeiro semestre deste ano foram registados 618 novos clientes, o que dá uma média superior a 100 novos clientes por mês. No período homólogo de 2018, foram registados 518, ou seja, menos uma centena.

No que diz respeito a campanha de modernização administrativa dos Serviços Municipalizados/Águas de Viseu, com a introdução da fatura eletrónico e de pagamentos por multicanal, os números também demonstram a adesão dos clientes.

Na fatura eletrónica são já 20% os clientes – cerca de 10 mil – que recorrem a este serviço, revelando uma preocupação ambiental, em consonância com a do Município.

A adesão à fatura eletrónica da água pode ser efetuada online, na página dos Serviços Municipalizados/Águas de Viseu, emwww.aguasdeviseu.pt. Para além de facilitar o acesso à informação de leituras e consumo, o cliente beneficia de um serviço gratuito de alerta através de SMS, em casos de atraso no pagamento.

Também no que diz respeito ao pagamento por débito direto, os números são também expressivos, com cerca de 67% por clientes a optar por esta forma de pagamento.