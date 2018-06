ÁGUAS DO PLANALTO ENTREGA DONATIVOS A BOMBEIROS

A Águas do Planalto entregou 8 mil euros às corporações de Bombeiros dos concelhos da área de atuação da empresa, beneficiando as corporações de Carregal do Sal, Cabanas de Viriato, Campo de Besteiros, Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua, Tondela e Vila Nova de Oliveirinha.

A verba atribuída é proveniente do fornecimento de água a Viseu, no qual a Águas do Planalto esteve envolvida, no verão do ano passado.

O ano de 2017 ficou marcado por uma grave seca e a Águas do Planalto foi uma das entidades responsáveis pela operação que contribuiu para minorar os impactos negativos da falta de água na região de Viseu, apesar de este ser um município fora da área de atuação da empresa.

No início desta operação, a Águas do Planalto anunciou que a receita conseguida iria ser entregue a corporações de bombeiros, num gesto de reconhecimento pelo trabalho meritório e abnegado que essas instituições desenvolvem.