AGUIAR DA BEIRA ORGANIZA FEIRA DAS PROFISSÕES, DOS PERCURSOS E DA INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

Evento realiza-se no Centro Cultural de Aguiar da Beira no próximo 10 de maio e apresenta saídas educativas, formativas e profissionais do território A Feira das Profissões, dos Percursos e da Integração Profissional vai realizar-se pelo terceiro ano consecutivo em Aguiar da Beira. A iniciativa promovida pelo CLDS 3G Aguiar no Coração, com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira e outras organizações parceiras, pretende colocar em contacto alunos, universidades e empresários aguiarenses e apresentar oportunidades de emprego e empreendedorismo no território ao público interessado. “O objetivo é apresentar aos alunos em fase de decisão e aos visitantes as diferentes saídas educativas, formativas e profissionais, bem como o mercado de trabalho e os recursos do território, e ainda promover a fixação dos jovens no concelho, mostrando que em Aguiar da Beira também é possível construir um futuro positivo”, explicou a organização. O evento terá espaços expositivos dedicados às organizações de ensino e formação, emprego e empresariais; conferências; apresentação de ideias empreendedoras do Concurso LOL – Liberta Os Teus Limites; workshops e atividades lúdicas e culturais, que funcionarão entre as 9:30 e as 19 horas. Destaque para os fóruns “Educação e Formação” e “Sonhar e Empreender”, que apresentarão aos alunos do secundário saídas educativas e formativas e percursos de empreendedores de sucesso naturais do concelho. A Feira das Profissões, dos Percursos e da Integração Profissional tem entrada gratuita e é aberta a toda a comunidade. No ano passado a iniciativa contou com a visita de cerca de 300 pessoas e a presença de cerca de duas dezenas de entidades, entre as quais empresários do concelho e instituições de ensino superior, proporcionando aos alunos do concelho conhecer as atividades económicas, os perfis profissionais e as ofertas formativas e profissionais do território e da região. Inserida no Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação – do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G “AGUIAR NO CORAÇÃO, Rede Positiva para o Desenvolvimento Social de Aguiar da Beira”, esta atividade pretende promover a fixação dos jovens no concelho através de processos de orientação educativa, formativa ou profissional. “Aguiar no Coração – Rede Positiva para o Desenvolvimento Social de Aguiar da Beira”, enquadra-se no Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 3G), cuja Entidade Coordenadora Local de Parceria e executora é o Centro Social Paroquial de Dornelas e a entidade financiadora é o POISE – Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego e o Governo de Portugal, por via do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.