Ajudamos.pt é a nova plataforma da Comunidade de voluntariado social

O Santander Totta apoia o Ajudamos.pt, um projeto de responsabilidade social da Rede Universia, que é lançado hoje em Portugal. Trata-se de uma rede de portais onde as IPSS, as Associações e as Instituições de Ensino Superior que queiram promover estas iniciativas junto dos seus estudantes podem divulgar as suas ofertas de voluntariado de forma simples e gratuita, tendo acesso a uma ampla base de voluntários.

A plataforma é aberta a qualquer pessoa que queira registar-se e candidatar-se às ofertas, no entanto, está principalmente focada ao público universitário, uma vez que as Instituições de Ensino que já aderiram à comunidade de emprego Trabalhando.pt serão também convidadas a integrar a plataforma.

Com o arranque do Ajudamos.pt, é dado um passo em frente na criação de uma comunidade de voluntariado universitário com ofertas nacionais e internacionais. Nesta primeira fase do projeto, a plataforma conta com os portais da Liga Portuguesa Contra o Cancro e da Cruz Vermelha Portuguesa, bem como da Universidade Nova e da Universidade de Lisboa.