ALCÁCIMA GANHOU NOVA VIDA

Alcácima encheu-se de vida, e o sentimento de orgulho e pertença estava espelhado no sorriso da cara das centenas de pessoas que durante a tarde do passado domingo, 10 de março, participaram na cerimónia de inauguração, que foi presidida pelo Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Marçal Lopes Catarino.

A Capela de N. Sra. Dos Prazeres abraçou à sua volta todos aqueles que quiseram assistir à Eucaristia do 1º domingo da Quaresma, celebrada pelo padre Carlos Lopes, e engrandecida pela participação da Associação Filarmónica de Tarouca e Coro Benedictus.

De seguida, no alto do morro, com Tarouca como o cenário de fundo, a Associação Filarmónica de Tarouca agraciou todos os presentes com um belíssimo momento musical.

Após o descerramento da placa inaugural, o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, também ele visivelmente emocionado, manifestou a sua felicidade com o concluir daquela obra, ciente da sua importância e simbolismo para todos os tarouquenses, e por isso identificada como um dos investimentos prioritários deste executivo.

“Alcácima é hoje um espaço onde os mais novos podem vir observar os animais, brincar no parque e cuidar da horta pedagógica, onde os adultos podem prestar o culto à Nossa Sra. Dos Prazeres, cuidar da sua preparação física no ginásio ao ar livre, fazer um piquenique, ler um livro num dos muitos espaços ajardinados e, acima de tudo, fazer deste um espaço de convívio e partilha”, acrescentou o autarca, anunciando que em breve o projeto de Alcácima será continuado, uma vez que a autarquia adquiriu os terrenos que têm vista para o centro da cidade.

Durante a sua intervenção, o Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino, felicitou o executivo pela obra realizada, manifestando ser claramente notória a importância da mesma para todos ali presentes. O governante frisou a pertinência do projeto, pois “o interior distingue-se dos demais destinos pela sua singularidade e autenticidade, sendo a aposta no touring natural e paisagístico uma componente de especial relevância para a atratividade de turistas e visitantes”.

A cerimónia contou ainda com a presença do Presidente da Assembleia Municipal de Tarouca, Rui Pereira, do Presidente da União das Freguesias de Tarouca e Dalvares, Rui Raimundo, do Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Silva Santiago, entidades concelhias, população local e visitantes.