Aldeias Históricas de Portugal e a Turismo Fundos incentivam ao investimento no território

Uma iniciativa em linha com a estratégia da Rede das Aldeias Históricas de Portugal, cujo compromisso com a sustentabilidade, preservação da natureza, costumes e tradições das gentes locais e património das 12 aldeias. já foi reconhecido com a entrega do certificado BIOSPHERE DESTINATION. De facto, as Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede, no mundo, e o primeiro a nível nacional, a ganhar esta distinção.

A sessão de esclarecimento marcada para dia 26 de fevereiro vai proporcionar informação qualificada e orientadora, dar a conhecer como funciona o programa e prestar esclarecimentos a empresários, estimulando assim o investimento no território.

Com o apoio do Município do Sabugal e da Junta de Freguesia de Sortelha, a participação é gratuita, mas obriga a inscrição através dos seguintes contactos:

As Aldeias Históricas de Portugal

Perdidas entre montes e vales da verdejante paisagem do interior de Portugal, repletas de lendas e castelos, sabores e tradições, há 12 singelas aldeias onde apetece perdermo-nos, para nunca mais nos encontrarmos. Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso: as Aldeias Históricas de Portugal, um destino que são 12, são paraísos escondidos que nos levam numa viagem ao tempo de reis e rainhas, épicas e infinitas batalhas que escreveram a História como a conhecemos hoje. Viajar até às Aldeias Históricas de Portugal é, assim, descobrir a História de um país de temerários conquistadores, através das pedras das suas calçadas e das suas frondosas muralhas e castelos, orgulhosa e imponentemente erguidos. É, ainda, a garantia de momentos inesquecíveis de lazer, aventura e descoberta, temperados com os inigualáveis aromas e sabores da região, que compõem a sua típica gastronomia. No território das Aldeias Históricas de Portugal há um sem fim de trilhos para caminhadas e percursos de bicicleta e BTT – como a Grande Rota 22 (GR), a maior rota de Walking & Cycling em Portugal, com cerca de 600 km.

