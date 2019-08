ALIANÇA: Pedro Escada, cabeça de lista pelo Distrito de Viseu, reúne com João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

O cabeça de lista às eleições legislativas do Aliança pelo círculo eleitoral de Viseu,

Pedro Escada, com o intuito de conhecer melhor a realidade dos diversos

concelhos do distrito e concomitantemente com o propósito de apresentar as

soluções do Aliança para os problemas identificados, iniciou uma ronda de

reuniões com os presidentes de câmara do distrito de Viseu.

Assim, na inabalável convicção de que todos somos poucos na defesa dos interesses

superiores do distrito de Viseu, realizou-se, ontem, a primeira reunião com um

presidente de câmara, designadamente com o Presidente da Câmara Municipal de

Mangualde, João Azevedo.

Naquela reunião de trabalho, o cabeça de lista do Aliança, partilhou as suas

preocupações com a falta de cuidados de Saúde condignos, as questões das

acessibilidades, os problemas ambientais, a questão demográfica, o

desinvestimento na economia social, a migração das populações para o litoral, a

falta de investimento público e privado que potencie a criação de emprego e

consequente crescimento económico.

Reiterou igualmente o apelo aos distintos cabeças de lista pelo círculo eleitoral de

Viseu para a necessidade da criação de consensos alargados nos aspetos

fundamentais da defesa das populações, com especial enfâse para a saúde,

acessibilidades e proteção social.

Por fim, apesar das visões diferentes próprias de uma democracia madura, o

cabeça de lista do Aliança manifesta a sua satisfação pelo espírito democrático e

cordial que presidiu àquela reunião de trabalho.