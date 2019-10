Alimentação saudável na escola em Armamar

Está a decorrer em Armamar desde segunda-feira a semana da Alimentação Saudável no ensino pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico. É uma forma de marcar o Dia Mundial da Alimentação Saudável, que se assinala a 16 de outubro.

O projeto “Combate ao Insucesso Escolar” olha para o tema com preocupação por acreditar que a alimentação condiciona o desenvolvimento físico e mental da criança. As crianças foram convidadas a participar nas atividades e “cozinhar” os seus lanches saudáveis.

Esta atividade realiza-se no âmbito do plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar-PIICIE, projeto cofinanciado pelo PO NORTE 2020, cujo promotor é o município de Armamar em parceria com o agrupamento de escolas de Armamar.