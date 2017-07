Almeida Henriques apresenta recandidatura a Presidente da Câmara de Viseu esta sexta-feira, 14 de Julho

Evento terá lugar na Mata do Fontelo, pelas 21 horas

Almeida Henriques apresenta formalmente a sua recandidatura a Presidente da Câmara Municipal de Viseu esta sexta-feira, 14 de Julho, pelas 21 horas, na Mata do Fontelo.

O candidato pelas listas do PSD e atual Presidente de Câmara irá apresentar, nesse momento, os desígnios e compromissos da sua recandidatura para o mandato 2017-2021, na continuidade da estratégia “Viseu Primeiro” iniciada no atual ciclo autárquico.

Nessa noite será também apresentada a recandidatura de José Manuel Mota Faria a Presidente da Assembleia Municipal de Viseu.

A iniciativa contará com a participação especial de Luís Marques Mendes, assim como do Mandatário da Candidatura de Almeida Henriques, António Vidal, e dos presidentes das estruturas concelhias e distritais do PSD de Viseu, Joaquim Seixas e Pedro Alves.

A campanha da recandidatura de Almeida Henriques elege como mote uma mensagem coletiva, positiva e empreendedora para o concelho de Viseu, expressa no slogan #viseufazbem.