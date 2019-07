Almeida Henriques sublinha redução da criminalidade no distrito de Viseu

O presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, sublinhou hoje, na cerimónia para assinalar os 100 anos da presença da GNR no concelho, que a criminalidade no distrito diminuiu cerca de 10% em 2018.

“Os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, relativos a 2018, também mostram que a criminalidade baixou 10% [em comparação com 2017] no distrito de Viseu e isso também é um resultado [..] da própria ação preventiva que a GNR e a PSP têm no território, o que não é indiferente aos resultados que se conseguem atingir”, revelou Almeida Henriques.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), a criminalidade violenta e grave no distrito de Viseu caiu 10,6 por cento entre 2017 e 2018, passando de 142 para 127 crimes.

“Sabemos que pode um ano correr muito bem e logo a seguir não e o que é que isso implica? Implica continuarmos a investir numa boa relação entre as várias instituições que todos os dias trabalham nestes domínios e no bom entendimento com o município e assumir, todos os anos, o desígnio de manter a cidade e o concelho como a melhor para viver”, considerou.

António Almeida Henriques falava no salão nobre da Câmara Municipal, na cerimónia evocativa aos 100 anos da instalação da GNR no concelho, instituição que o autarca elogiou pelo trabalho de segurança, pelo lado ambiental, mas também pela vertente mais social, de acompanhamento das populações, nomeadamente da mais envelhecida.

Para assinalar o centenário – a GNR instalou-se a 23 de dezembro de 1919 -, Almeida Henriques anunciou que a avenida em frente da sede da instituição terá o nome do primeiro comandante da GNR em Viseu, capitão Amadeu Gomes de Figueiredo.

Segundo o comandante da GNR de Viseu, Vítor Rodrigues, Amadeu Gomes de Figueiredo participou no combate de Naulila, no sul de Angola, em 1914, na defesa dos interesses nacionais contra as pretensões territoriais das forças germânicas e aí é ferido em combate”.

Em 1918, acrescentou, participa na Batalha de La Lys, na Flandres; em 1919 instala e comanda a companhia da GNR em Viseu, onde permanece como seu comandante até 1930 e, de 1931 a 1941 é nomeado como governador de Cabo Verde, e de 1941 a 1945 governador de São Tomé e Príncipe”.

Nasceu na freguesia de Santa Eulália de Besteiros, hoje Campo de Besteiros, no concelho de Tondela, a 05 de abril de 1888 e morreu em Lisboa, , a 25 de março de 1946.

Lusa