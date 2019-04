Alterações climáticas vão ser discutidas na XVI Assembleia Municipal da Juventude de Vouzela

A Câmara Municipal de Vouzela vai promover, no dia 26 de abril, pelas 10h30, no Auditório Municipal, a XVI Assembleia Municipal da Juventude subordinada ao tema “Alterações Climáticas”.

À semelhança de edições anteriores, crianças e jovens dos vários níveis de ensino das escolas do concelho irão refletir e expor as suas opiniões relativamente ao tema em debate.

A iniciativa, organizada pelo Município de Vouzela e que conta com o apoio do Agrupamento de Escolas de Vouzela, do Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia e da Escola Profissional, será transmitida em direto pela VFM.