ALTICE PORTUGAL É PATROCINADORA OFICIAL DA FEIRA DE SÃO MATEUS EM 2019

Pelo segundo ano consecutivo, Altice Portugal é parceira exclusiva do evento no setor das telecomunicações.

Foi hoje assinado, no primeiro dia da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, o contrato de patrocínio entre a VISEU MARCA e a ALTICE PORTUGAL, para a edição de 2019 da Feira de São Mateus.

O momento decorreu no stand da cidade de Viseu, entre o Presidente Executivo (CEO) da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, e Almeida Henriques, Jorge Sobrado e Cristina Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Diretor da VISEU MARCA e Presidente da Direção da VISEU MARCA, respetivamente.

À semelhança do ano passado, a empresa será parceira oficial do evento na área das telecomunicações. O dia 31 de agosto, sábado, será totalmente dedicado à Altice, com várias ações de promoção a decorrer no recinto e um grande concerto, com nome a anunciar, pelas 22 horas.

A Altice Portugal será, uma vez mais, fornecedora exclusiva de internet Wi-Fi em toda a Feira de São Mateus – um “boost tecnológico” para aproximar o público de Viseu à comunicação do certame.

Nos próximos dias, a Feira de São Mateus e a VISEU MARCA continuarão a ter lugar de destaque numa das maiores feiras de turismo do país. Este fim-de-semana, para além de várias apresentações, uma das novas confirmações do cartaz de 2019 marcará presença no stand de Viseu, juntando-se aos artistas Ludmilla, Natiruts, Gipsy Kings, Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, Fernando Daniel, ÁTOA e Piruka e Jimmy P.