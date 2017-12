Alunos de Comunicação Social visitaram Bruxelas

Os alunos do 3.º ano do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Viseu – Instituto Politécnico de Viseu – visitaram recentemente a cidade de Bruxelas, a convite de Fernando Ruas, eurodeputado do Partido Popular Europeu e ex-presidente da Câmara Municipal de Viseu.

Os estudantes foram recebidos por António Vale, da Direção-Geral de Comunicação do Parlamento Europeu, e tiveram oportunidade de visitar o hemiciclo, conhecer o funcionamento das instituições europeias, bem como de reunir com Fernando Ruas. Os participantes visitaram ainda a Casa da História Europeia e o Parlamentarium.

No âmbito desta visita os alunos tiveram oportunidade de entrevistar Fernando Ruas e de realizar algumas reportagens escritas e fotográficas. O resultado foi publicado no jornal do curso de Comunicação Social, #Dacomunicação, e está disponível no site http://www.esev.ipv.pt/dacomunicacao/.