Alunos de Turismo “viajam” pelo “Mundo do Natal”

A “Casinha dos Sonhos” instalada no Mercado de Natal (Mercado 2 de Maio), em Viseu, recebeu a atividade “Viagem pelo Mundo do Natal”, organizada e realizada pelos alunos da licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do IPV, no âmbito da unidade curricular Animação Turística.

A iniciativa contou com a participação de mais de uma centena de crianças e incluiu sete workshops, cada um deles subordinado ao tema de Natal nos diferentes continentes: América, Europa, Ásia, Oceânia e África. O evento pretendeu mostrar às crianças como se festeja o Natal nas diferentes partes do mundo, com diversas referências culturais, tradicionais e religiosas. Foram inúmeras as atividades integradas, desde yoga, teatro de fantoches, dança, desenho e pintura, histórias, jogos de adivinha… Um misto de brincadeira e cultura que resultou numa aprendizagem diferente.