Alunos do 1º CEB protagonizam História de Portugal, que apresentam em 12 episódios e 12 espaços das freguesias do concelho, no âmbito do Projeto “Expressa-te e Vive”, desenvolvido pelos professores das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) do Município de Nelas

Criativo e interdisciplinar o projeto “Expressa-te e Vive”, na sua 2ª edição, prepara uma surpreendente apresentação, dividida em 12 episódios, exibidos em 12 espaços das freguesias do Concelho, com o envolvimento de 39 turmas do 1º ciclo dos dois agrupamentos de escolas, e participação total de 392 alunos, que vão protagonizar a História de Portugal, desde a Origem à Revolução do 25 de Abril de 1974, resultado do trabalho efetuado ao longo deste ano letivo, por professores e alunos das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).

Teatro, dança, comédia, canção, divertidas coreografias, simulacros, música tradicional e contemporânea, operetas infantis, compõem a apresentação deste ano, que conferem à História de Portugal um cunho descontraído, divertido, criativo e informal, próprio da vivência das crianças.

A “História” tem início, no próximo dia 29 de abril, em Canas de Senhorim, pelas 20h30, com o episódio “Astérix das Beiras” [Viriato . 1º séc. a.c], abrindo portas aos 11 episódios seguintes, que são “Afonsinho, o Birras” [Batalha de São Mamede . ano de 1128], “El Rei Dom Dinis” [D. Dinis . reinado de 1279 a 1325], “Longe os ventos encontram paz” [Pedro e Inês . sec. XIV], “And the Winner is Brites de Almeida! A Padeira…” [Padeira de Aljubarrota.Batalha de Aljubarrota em 1385], “A Rota dos Descobrimentos” [Os Descobrimentos . 1415 a 1543], “À Descoberta da Índia [Vasco da Gama e a descoberta do caminho marítimo para a Índia . 1498], “O Desejado” [D. Sebastião . reinado de 1568 a 1578], “O Terramoto de Lisboa em 1755”, “Viva, Viva, Viva Portugal!!!” [Implantação e queda da República e a ascensão ao poder de Salazar], “Aquele Inferno” [A Guerra do Ultramar, 1961 a 1974], “25 de Abril SEMPRE!!!” [Revolução de 25 de Abril 1974].

Desenvolvido no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o 1º Ciclo, e após o sucesso da 1ª edição, o Projeto “Expressa-te e Vive” assume-se como sinónimo de aprendizagem, desafio, dinamismo e criatividade, interligando áreas tão distintas, como as Atividades Lúdico Expressivas, Inglês, Música e Atividade Física e Desportiva, agregando ideias e opiniões das crianças, valorizadas num espaço de formação complementar de qualidade, em termos culturais, artísticos e cívicos, que muito contribuiu para o desenvolvimento cognitivo, integração e vivência na sociedade, enraizamento de hábitos, costumes e valores, fatores base para a promoção da integração, inclusão e coesão social, criação e mudança cultural.

Uma escola a tempo inteiro, salutar, social e feliz!