Alunos do 1º ciclo começaram a receber Calendários da Cidadania

Os alunos do primeiro ciclo dos dois agrupamentos de escolas do concelho de Tondela vão receber o Calendário da Cidadania, que ensina a construir um mundo melhor.

Os calendários começaram a ser entregues durante a manhã de hoje, no Centro Escolar do Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo, onde marcaram presença o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, a vereadora da Educação,Sofia Ferreira; o administrador das Águas do Planalto, José Ferreira dos Santos; e a diretora do Agrupamento, Helena Gonçalves.

Nesta ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, incentivou os alunos a verem com atenção o calendário, uma vez que cada página traz uma mensagem revestida de valores, que ensina a saber estar.

“Este calendário não é para ficar arrumado, temos de olhar para ele, ler as frases e pensar. Levem-no e mostrem-no aos vossos pais e familiares”, referiu.

Já o administrador das Águas do Planalto, José Ferreira dos Santos, destacou também a utilidade do calendário, que conta com ilustrações originais, associadas a mensagens de vida em sociedade e à partilha de valores.

O Calendário da Cidadania, da responsabilidade do Jornal do Centro, continuará a ser entregue, nos próximos dias, aos restantes alunos do primeiro ciclo dos dois agrupamentos de escolas do concelho de Tondela.