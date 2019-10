Alunos do ensino profissional não têm acesso a manuais escolares gratuitos!

Os candidatos do PSD pelo circulo de Viseu, no passado dia 23, marcaram presença na feira semanal de Tondela, onde mais uma vez reafirmaram o seu compromisso na defesa do interior, bem como, a importância que o comercio local tem para a fixação de pessoas e no desenvolvimento das comunidades.

Em visita à Escola Profissional de Tondela, tiveram oportunidade de novamente constatar, que o ensino profissional, apesar de todo o esforço dos profissionais do sector, contínua a não ser convenientemente valorizado. Esta valorização que passará obrigatoriamente pela valorização curricular, mas também, pelo reconhecimento da importância do papel que o ensino profissional tem no desenvolvimento do tecido produtivo do país. Nesta visita, os candidatos do PSD poderiam constatar mais uma vez mais uma vez as assimetrias, incompreensíveis, mas existentes, entre as diversas politicas educativas. Exemplo disso é a forma desigual da atribuição do apoio para a aquisição dos manuais escolares. Enquanto que no ensino regular público todos os alunos têm direito a “Manuais Escolares Grátis “, independentemente das suas necessidades sociais, os alunos do ensino profissional não têm!

Após uma visita a empresas localizadas na Zona Industrial de Tondela, seguiu-se a visita à Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros.

Para alem das valências habituais, a Misericórdia do Vale de Besteiros tem no seu domínio duas valências de elevada importância, a distribuição de bens de primeira necessidade a indivíduos carenciadas através da adesão ao programa POAPMC, e o acolhimento de jovens em risco. Dos vários assuntos abordados durante a visita com os responsáveis pela instituição, destacam-se a importância da avaliação da forma como os diversos programas sociais estão a ser concretizados, da necessidade dos mesmos em permitirem uma melhor adequação ás necessidades sociais de cada território, bem como, a importância da existência de uma resposta social adequada ás características intrínsecas, não só de cada individuo mas também da comunidade onde ele se insere. Foi ainda realçada a importância da contínua e necessária adequação dos protocolos de apoio à realidade do numero de apoios prestados, o que na grande maioria das situações não se verifica.

Nesta visita foi possível constatar mais uma vez a importância do papel que as Instituições de Solidariedade Social têm na comunidade, enquanto primeiros interventores sociais no território, onde uma politica de proximidade adquire um papel fundamental.

Os candidatos do PSD pelo circulo de Viseu, encerram esta visita com a certeza de que o apoio social a uma comunidade passa pela continuidade destas instituições!

Instituições de proximidade, com um claro perfil humanista, com profissionais dedicados e que valorizam a condições humana, e não por uma resposta centralizada onde o conhecimento pessoal é substituído por um numero que é atribuído!

Os candidatos do PSD pelo circulo de Viseu