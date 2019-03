Alzheimer Portugal desafia portugueses a participar nesta iniciativa solidária e criar boas memórias

As caminhadas solidárias da Alzheimer Portugal estão de volta! Este ano, a Alzheimer Portugal vai realizar o seu evento solidário entre abril e novembro, tendo início dia 28 de abril em Vila Franca de Xira!

Na edição deste ano, as caminhadas solidárias da Alzheimer Portugal terão lugar, novamente, em vários locais de Norte a Sul de Portugal, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira. À semelhança do ano anterior, em alguns locais, o Passeio da Memória terá ainda a vertente corrida ou peddy-papper.

O Passeio da Memória é a adaptação para Portugal da iniciativa internacional Memory Walk que, desde 2011, tem vindo a decorrer em várias cidades do país. Tem como objetivos informar e consciencializar para a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta da Doença de Alzheimer e, sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado.

Em 2018, o Passeio da Memória teve lugar em 67 locais por todo o país, assinalando o mês de Setembro, Mês Mundial da Doença de Alzheimer. Neste ano de 2019, os Passeios da Memória não terão lugar apenas em setembro, mas sim ao longo do ano, entre Abril e Novembro. Os fundos das inscrições (donativo livre) reverterão para a Alzheimer Portugal.

Com esta iniciativa, que conta com o apoio dos Municípios, a Associação ambiciona desenvolver um conjunto de ações locais que permitam chegar à população em vários momentos ao longo do ano. 50% do valor angariado em cada local será utilizado para a realização de ações que contribuirão para o grande propósito de aumentar os conhecimentos da população sobre a demência, tais como como ações de informação ou atividades formativas.

As inscrições devem ser efetuadas no site da iniciativa (www.passeiodamemoria.org), ou presencialmente em cada município, na Sede, Delegações ou Gabinetes da Alzheimer Portugal, bem como no próprio dia no local da ação. A inscrição pressupõe um donativo de valor livre.

Consulte todos os locais e inscreva-se em www.passeiodamemoria.org