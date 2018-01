Alzheimer Portugal promove workshop sobre demência

No próximo dia 24 de janeiro, a Associação Alzheimer Portugal organiza um workshop sobre demências e a doença de Alzheimer, dirigido ao público em geral e aos cuidadores de pessoas com demência, no Porto.

Esta iniciativa tem como objetivos compreender os conceitos relacionados com a definição de demência e doença de Alzheimer, bem como aspetos relacionados com a sua evolução e tipos de intervenção (tratamento farmacológico e não farmacológico)

O workshop ministrado por Vânia Oliveira, Psicóloga Clínica da Delegação Norte da Associação Alzheimer Portugal, será realizado das 14h00 às 17h00, no Edifício Porto Inova, Piso 5 (Sala 2), na Rua Engº Ferreira Dias 728, no Porto.

A inscrição poderá ser feita online em: http://alzheimerportugal.org/public/files/ficha_inscricao_publico_em_geral_delegacao_norte.pdf

A Alzheimer Portugal é certificada como Entidade Formadora pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho), desde 2006. Para mais informações sobre o plano de formação ou inscrições pode consultar o site: http://alzheimerportugal.org/, ou enviar um email para formacao@alzheimerportugal.org.

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47.5 milhões de pessoas com demência. A doença de Alzheimer assume, neste âmbito, um lugar de destaque, representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World Health Organization [WHO], 2015).