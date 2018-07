Alzheimer Portugal quer compreender qual a perceção dos portugueses sobre a demência

A Associação Alzheimer Portugal, em conjunto com o CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, está a promover o Questionário de Opinião sobre a Demência, um inquérito com o qual se pretende estudar a consciencialização e a perceção dos portugueses sobre os vários tipos de demência, tais como a Doença de Alzheimer.

Esta iniciativa, articulada com o Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde, tem como principal objetivo a melhoria do conhecimento, atitudes e crenças da população acerca da demência.

José Carreira, presidente da Alzheimer Portugal, afirma que “os dados recolhidos vão ter um papel crucial para se compreender aquilo que as pessoas sabem ou não sobre a demência, de forma a que no futuro se possa apostar em campanhas de sensibilização que combatam o estigma ainda presente na sociedade sobre este tema”.

A participação no questionário é anónima e pode ser efetuada através do seguinte link: https://www.dgs.pt/formulario-demencia-2018.aspx

Alzheimer Portugal

A Alzheimer Portugal é a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas com Demência e dos seus familiares e cuidadores, tendo como visão uma sociedade que integre as Pessoas com Demência e reconheça os seus Direitos. A Alzheimer Portugal celebra em 2018 o seu 30ª Aniversário. Pode consultar o site da associação em www.alzheimerportugal.org.