Amnistia Internacional Portugal realiza o Conselho Geral em Viseu

No próximo sábado, dia 3 de março, pelas 10h00, reúne no Salão Nobre da

Santa Casa da Misericórdia de Viseu, o Conselho Geral da Amnistia

Internacional Portugal. Trata-se de um órgão colegial de coordenação e

controlo, desta ONG com mais de 15 mil apoiantes, membros e activistas no

país. Estarão presentes os Órgãos Sociais da Amnistia Internacional Portugal

(Assembleia Geral, Direção, Conselho Fiscal e de Responsabilização), o

Director Executivo e os/as delegados/as de todas as Estruturas Operacionais

nacionais.

O acolhimento estará a cargo Grupo de Viseu da Amnistia, que conta com o

apoio logístico de alguns parceiros locais. Após o almoço, realizar-se-á uma

ação de ativismo, inserida na campanha global BRAVE, pela defesa e

reconhecimento dos defensores dos direitos humanos.

A campanha BRAVE tem como objetivo pôr fim à ofensiva atualmente em

curso contra os defensores dos direitos humanos e visa fazer pressão, entre

outros meios, junto de governos e decisores políticos para que estes tenham

uma voz mais ativa na proteção dos ativistas.

A Amnistia Internacional é um movimento independente global, presente em

mais de 150 países e territórios, reunindo mais 7 milhões na defesa dos direitos

humanos. O propósito comum a todos os ativistas é que todas as pessoas no

mundo possam usufruir em pleno dos direitos humanos.