Ana Coutinho, aluna da Escola de Hotelaria do Douro – Lamego, vence concurso “O ADN do Pasteleiro” no “Chocolate em Lisboa”

Ana Coutinho, aluna finalista do curso de Gestão e Produção de Pastelaria, preparada e treinada pela equipa de Pastelaria da Escola de Hotelaria do Douro – Lamego, venceu o Concurso “O ADN do Pasteleiro” que decorreu em Lisboa no âmbito do evento “O Chocolate em Lisboa”. Este evento que teve lugar no Campo Pequeno de 31 de janeiro a 3 de feveiro. O concurso foi promovido pela Valrhona e um dos prémios recebidos pela Ana foi um estágio na Escola Valrhona em Barcelona, Espanha.