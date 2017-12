Ana Rodrigues apurou-se para a final de Lacatoni

A atleta de trail running Ana Rodrigues da equipa C. B. Viseu Running Team, apurou-se para a final da Lacatoni taça de Portugal de trail a disputar-se no próximo fim de semana na ilha de S. Miguel nos Açores – Epic Trail.

A atleta apurou-se com os resultados obtidos durante a época num conjunto de provas do circuito da taça, somando os pontos necessários para o seu apuramento para a finalíssima, de destaque durante a época o terceiro lugar da geral Feminina no trail da serra da Freita contribuindo em conjunto com o campeonato regular que executou, para este resultado que lhe permite estar presente na derradeira prova da taça, representando a equipa Viseense.