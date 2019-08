ANAFRE promoveu formação sobre transferência de competências dos Municípios para as Freguesias

O Museu do Quartzo, na Freguesia do Campo, Viseu, recebeu uma sessão de esclarecimento

sobre o Decreto-Lei nº 57/2019, que concretiza a transferência de competências dos Municípios

para as Freguesias. A iniciativa foi organizada pela Associação Nacional de Freguesias.

Entre autarcas e outros agentes do setor, mais de 60 freguesias do distrito de Viseu participaram

nesta sessão, na qual houve espaço para responder às muitas questões sobre a aplicação desta Lei

à realidade, que surgem pelo desafio muito significativo que esta constitui para as Freguesias.

A formação, que foi ministrada pela Jurista da ANAFRE, Daniel Marques, contou também com a

presença do Vice-Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Armando Vieira.

Esta sessão de esclarecimento insere-se num conjunto de dinâmicas que a ANAFRE está a

dinamizar para os autarcas e para as autarquias, procurando a capacitação de todos os agentes do

setor autárquico e antecipando os paradigmas que marcarão o futuro.

Recorde-se que a ANAFRE já promoveu este ano no distrito de Viseu duas outras formações,

nomeadamente sobre o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

(SNC-AP) e que mobilizaram também dezenas de freguesias.